IL CONSORZIO COLLINE TERAMANE CONFLUIRA' NEL CONSORZIO DEI VINI D'ABRUZZO

Novità nell'importante panorama

enologico abruzzese: il Consorzio di Tutela Vini Colline Teramane

Docg confluirà nel Consorzio Vini d'Abruzzo. Lo ha annunciato ad

askanews Enrico Cerulli Irelli, presidente del piccolo ente

consortile che tutela la più importante Denominazione locale, il

Montepulciano d'Abruzzo delle Colline Teramane (unica Docg

regionale fino al 2019 quando fu introdotta Terre Tollesi o

Tullum), che si estende su 172 ettari con una produzione annua di

circa 600mila bottiglie.



"Assieme al Consorzio Vini d'Abruzzo vogliamo creare un nuovo

soggetto che rappresenti l'Abruzzo del vino nella sua interezza"

ha spiegato Cerulli Irelli, che gestisce Tenuta Cerulli Spinozzi

(35 ettari, 100mila bottiglie) ed è alla guida del Consorzio dal

2018, aggiungendo che "naturalmente la Denominazione continuerà

ad esistere ma il nostro piccolo Consorzio sarà sostituito da un

Comitato di Denominazione all'interno del grande Consorzio Vini

d'Abruzzo, nel cui Cda sono rappresentate per Statuto tutte le

Denominazioni tutelate".



A margine di una interessante degustazione di 22 etichette

organizzata dal Consorzio nello Spazio dello chef abruzzese Niko

Romito a Milano, Cerulli Irelli ha precisato che "noi

continueremo a percorrere la nostra strada ma lo faremo con uno

strumento più forte e più funzionale per le nostre Cantine, che

oggi pagano due quote associative e quando partecipano alle tante

manifestazioni internazionali organizzate dal Consorzio vini

d'Abruzzo non possono portare Colline Teramane" ha aggiunto

Cerulli Irelli, sottolineando "che il rischio di perdere la

nostra specificità e identità non si pone se continueremo a

incontrarci e a confrontarci nel Comitato di Denominazione. Certo

- ha concluso - non è stata una decisione facile, ma oggi la vedo

non come una sconfitta ma come una rinascita".



Fondato nel 2003 subito dopo il riconoscimento della Docg (nel

1995 era stata certificata come sottozona), questo piccolo

Consorzio che tutela e promuove anche la Doc Controguerra e l'Igt

Colli Aprutini, riunisce 37 produttori con vigneti che vanno dal

massiccio del Gran Sasso fino all'Adriatico. Un territorio in cui

i primi segni di produzione enoica risalgono ad un paio di secoli

prima di Cristo e che a fine Ottocento contava 170mila ettari di

vigna e una produzione di circa 1,8 milioni di ettolitri. Oltre

il 70% delle aziende qui opera in regimi di qualità certificata

(biologico, biodinamico o lotta integrata) con un Disciplinare

che prevede, tra l'altro, rese non superiori ai 95 quintali per

ettaro (contro i 140 del Montepulciano d'Abruzzo Doc) e obbligo

di vinificazione e imbottigliamento nella zona di produzione.



Non è poco se si pensa che, nonostante i passi avanti compiuti in

direzione della qualità per contenere una quantità storicamente

debordante, ancora oggi oltre il 50% della produzione del totale

del vino abruzzese viene imbottigliata fuori regione da aziende

non abruzzesi. Il Consorzio Vini Abruzzesi dal settembre

dell'anno scorso è presieduto dal titolare di una piccola azienda

privata teramana, il cinquantenne Alessandro Nicodemi di Fattoria

Bruno Nicodemi: una novità importante dato che questa carica era

sempre stata espressione delle cooperative, le principali delle

quali sono le chietine Citra (nata nel 1973, con circa 3mila soci

raggruppati in 9 cantine) e Tollo (nata nel 1960 e con circa 620

soci). Non è l'unica novità recente, dato che nel gennaio scorso

è arrivato il via libera alla proposta del Consorzio di

regolamentare lo stoccaggio dei vini, in modo da gestire i volumi

di prodotto disponibili, con il blocage del 20% di Montepulciano

d'Abruzzo Doc rivendicato nell'annata 2022. Ma soprattutto è

stata approvata la modifica del Disciplinare con l'introduzione

delle menzioni "Superiore" e "Riserva" per le Dop principali e la

nascita di una Igt regionale unica.



L'Abruzzo insomma sta lavorando tanto e nella direzione giusta

(anche sul fronte del turismo, con particolare attenzione a

quello del vino), con la consapevolezza che se l'export continua

a salire (il 70% delle 130 milioni di bottiglie prodotte

all'anno), sono cresciute anche le giacenze e la compravendita

dello sfuso è ancora un mercato economicamente molto rilevante.