IL PRESIDENTE CAMILLO D'ANGELO ALLA CELEBRAZIONE PER LA FONDAZIONE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Questa mattina in piazza Martiri della Libertà a Teramo le celebrazioni per il 209° anniversario dalla fondazione dell’Arma dei Carabinieri, a cui hanno partecipato tutte le autorità civili, religiose e militari della provincia di Teramo.

“Punto di riferimento da oltre 209 anni per il popolo italiano e alla quale dobbiamo tutto il nostro riconoscimento - dichiara il presidente D’Angelo - per le donne e gli uomini che garantiscono i principi di libertà e di sicurezza sui nostri territori. Un pensiero in particolare ai caduti che si sono immolati a difesa della Costituzione”.

Viva l’Arma dei Carabinieri!