BANDIERE VERDI, LA PROVINCIA DI TERAMO PREMIATA CON SEI VESSILLI

Sono 10 i comuni abruzzesi che ottengono anche per il 2023 l’ambito vessillo della Bandiera Verde dei Pediatri, assegnata dalla Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale. Sono: Alba Adriatica, Giulianova, Montesilvano, Ortona Spiaggia dei Saraceni, Pescara, Pineto Torre di Cerrano, Roseto degli Abruzzi, Silvi Marina, Tortoreto e Vasto Marina. Ad annunciare l’elenco delle località premiate il pediatra e presidente dell’International Workshop of Green flags, Italo Farnetani, da Roccella Jonica (RC). Quest’anno le Bandiere verdi sventolano su 154 località, ‘promosse’ da ben 2.903 pediatri italiani e stranieri: 146 spiagge sono in Italia, cinque nell’Unione Europea, tre in Africa. La selezione delle spiagge più adatte ai bambini è iniziata nel 2008. Le Bandiere verdi indicano le spiagge ideali per i bambini, con acqua limpida e bassa vicino alla riva, servizi di assistenza e sicurezza, ma anche locali per i genitori. La bandiera verrà consegnata ai comuni premiati nel corso di una cerimonia in programma per il prossimo luglio.