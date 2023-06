I LETTORI CI SCRIVONO/ ECCO LO "SCHIFO" CHE C'E' TRA TERAMO E TORRICELLA

Salve, vi contatto per mostrare lo schifo che c'è nella strada (Le Fornaci) che collega Teramo a Torricella Sicura.

Da anni ormai ci sono individui che buttano la loro immondizia in mezzo la natura. Nonostante i mille reclami, NESSUNO ha alzato un dito. Teramo ambiente, o chi altri, non hanno fatto mai nulla in merito. Ci sono zone dove sono buttate addirittura frighi o lavatrici, ad arruginire sotto il sole, ed in mezzo alla natura. Uno schifo. Ed il bello, è che lo slogan che piace tanto al Sindaco, è "Teramo Natura Indomita"

Una presa in giro bella e buona.

Max Flavis