L'ESPLOSIONE DI SARDINARA, MARINO UCCISO DA UN IMPIANTO GPL NON A NORMA, DOMANI I FUNERALI (ORE 10,30) AL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLE GRAZIE

L'impianto per portare il gpl dalla casa fino alla cucina della dependance, che dista una decina di metri, forse era stato fatto in maniera rudimentale, da qui una probabile perdita nella curva del tubo che alimentava il fornello che avrebbe poi potuto alimentare l'esplosione. E' l'ipotesi al vaglio degli esperti dei Vigili del Fuoco che sono tornati nell'abitazione di Sardinara dove ha perso la vita, domenica sera: Piero Marino, 64 anni(foto sotto), il pensionato aveva costruito una cantina-taverna, dove riponeva conserve e vino. È proprio in questo ambiente che il gpl si sarebbe accumulato nel corso dei giorni, saturando l'intera area. Il boato è stato tremendo e la deflagrazione ha investito Marino e ferendo la moglie. Il funerale di Piero Marino è stato fissato per domani alle 10,30 al Santuario Madonna delle Grazie.