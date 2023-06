TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI TERAMO, LAVORATORI SENZA STIPENDIO

Per l’ennesima volta, speriamo l’ultima, torniamo a denunciare il ritardo nel pagamento degli stipendi agli autisti ed assistenti impegnati nel servizio scolastico del Comune di Teramo da parte della Ditta Scoppio Autolinee .

Troppe volte durante questo anno scolastico abbiamo dovuto assistere al solito giochino da parte della Ditta di ritardare il più’ possibile il pagamento del personale, adducendo sempre qualche risibile giustificazione se non addirittura bugie conclamate.

Non è più’ ammissibile che i lavoratori , che ricordiamo svolgono un lavoro delicatissimo trasportando ed accudendo i bimbi delle elementari e studenti diversamente abili , non possano contare con certezza su una data per il ricevimento della mensilità maturata..... l’ultima percepita ad oggi è quella relativa al mese di marzo .

E’ notizia di questi giorni della pubblicazione del nuovo bando di gara per l’appalto del servizio per il prossimo biennio 2023/2024 e 2024/2025, CHIEDIAMO pertanto all’Amministrazione Comunale che in sede di assegnazione del servizio venga chiaramente indicato il termine ultimo per il pagamento degli stipendi ai lavoratori da parte della Ditta che si aggiudicherà la gara, come peraltro previsto nel bando di gara stesso .

Come rappresentanti dei lavoratori vigileremo affinché la situazione venutasi a creare nell’ultimo anno non si ripeta, scrice la FILT CGIL TERAMO mediante il Segretario Provinciale De Iuliis Maurizio.