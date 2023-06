ANCHE LA RADIO DELL’UNIVERSITÀ DI TERAMO NEL PROGETTO “ONAIRPORT”

Il rettore dell’Università di Teramo Dino Mastrocola ha partecipato questa mattina alla conferenza stampa all’Aeroporto di Fiumicino per presentare ONAIRPORTun’iniziativa nata dalla collaborazione tra Aeroporti di Roma (ADR) e RTL 102.5.

ONAIRPORT è un vero e proprio studio radiofonico in aeroporto che ogni giorno, in diretta, metterà al centro i passeggeri del Leonardo da Vinci di Roma, attraverso gli speaker delle radio del gruppo RTL 102.5 e i giovani dello staff della comunicazione di Aeroporti di Roma.

ONAIRPORT da settembre diventerà anche un laboratorio radiofonico con gli studenti dell’Università di Teramo, dell’Università La Sapienza e della Luiss Guido Carli di Roma, che si cimenteranno come speaker radiofonici negli studi situati nella nuova piazza del Terminal 1. Si tratta della prima iniziativa di questo genere in Italia con una postazione radiofonica fissa in un aeroporto, che diventerà un luogo di sperimentazione per i professionisti di domani.

«Quella della radio universitaria – ha spiegato il rettoreDino Mastrocola – è un’esperienza fondamentale per l’Università di Teramo. Noi quest’anno festeggiamo i trent’anni dell’autonomia e RadioFrequenza ha più di 24 anni di attività, quindi è praticamente coetanea dell’Ateneo. Come dice il nome, abbiamo deciso di mantenere anche le frequenze perché, pur facendo radiovisione, abbiamo voluto che la radio fosse presente anche nei momenti in cui non è possibile accedervi dal web. RadioFrequenza è la voce dell’Ateneo, la voce dei nostri studenti e delle nostre studentesse. È una palestra soprattutto per gli studenti di Scienze della comunicazione, ma anche per quelli dei Corsi di laurea scientifici, che utilizzano la radio per divulgare la scienza, perché non esiste buona scienza senza buona comunicazione della scienza. E la nostra radio serve anche a questo, così come da raccordo importantissimo con il territorio. I nostri studenti imparano anche a dialogare con il territorio e con i territori, come stanno facendo oggi qui, all’aeroporto di Fiumicino, per questa iniziativa che sottolinea quanto sia più importante il viaggio della meta».

«OnAirport– ha commentato l’Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma Marco Troncone – vuole raccontare, la vita di un posto speciale come il Leonardo da Vinci: una cittànella città che accoglie quasi 50mila lavoratori e una media di 120mila passeggeri al giorno. Abbiamo scelto la radio per sperimentare un nuovo modo di raccontare la quotidianità e le esperienze di questa grande comunità dinamica e unica nel suo genere. Sarà un vero e proprio laboratorio che coinvolgerà studenti universitari e i nostri giovani comunicatori guidati dall’esperienza degli speaker della principale radio del Paese».

Il presidente del Gruppo RTL 102.5 Lorenzo Suraci, ha dichiarato: «Sarà un’esperienza radiofonica entusiasmante. La nostra radio parlerà con tutti i passeggeri del mondo da Fiumicino, crocevia internazionale».