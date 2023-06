ADOLESCENTI, TRE GIORNI DI TRAINING CONTRO I DISTURBI DELL'ALIMENTAZIONE

Nei giorni sabato 10, 17 e 24 giugno 2023 nell’orario 10.00-12.00, presso lo Spazio Multiculturale Ca.Fè sito a San Nicolò al Tordino (TE), si terranno tre incontri dedicati ai genitori e, in contemporanea, tre incontri dedicati ai ragazzi e le ragazze con diagnosi o a rischio di DCA. Gli incontri sono aperti anche ad altri familliari, docenti e persone interessate ai Disturbi dell’Alimentazione. Il progetto è realizzato dall’APS-ETS PositivaMente grazie al sostegno della Fondazione Tercas, in collaborazione con l’associazione Crescere, l’APS-ETS Latinoamerica Unida e lo Spazio Multiculturale Ca.Fè. L’obiettivo del progetto è fornire supporto alle famiglie e ai minori affetti dal disturbo e informare, in un’ottica di prevenzione primaria, su quali sono i primi segnali d’allarme e come comportarsi davanti ad essi. Gli incontri per i genitori, con modalità di Parent Training, sono uno spazio informativo e formativo sui “Disturbi del Comportamento Alimentare”, dedicato inoltre all’ascolto e l’accoglienza dei bisogni emergenti. Gli incontri per i minori, con modalità di laboratorio esperienziale, tramite tecniche e strumenti della Mindfulness, della scrittura creativa e della musicoterapia, sono uno spazio di sviluppo della consapevolezza di sé. Parent training e Laboratorio saranno coordinati rispettivamente dalla Dott.ssa Emiliana Finizii e dal Dott. Mirco Tritella, con la collaborazione del Prof. Gian Maria Melchiorre Ricci e il supporto dei soci di PositivaMente. Necessaria la prenotazione ai numeri 3293273699 e 3471579969 o tramite e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.