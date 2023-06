MORTO PER UN'INFEZIONE POST-OPERATORIA, DOMANI I FUNERALI DI FERNANDO D'OSTILIO

Si svolgeranno domani pomeriggio, alle 15.30, nella Chiesa di San Gabriele a Colleparco, i funerali di Fernando D'Ostilio, il conosciutissimo ex dipendente della TeAm morto a 66 anni a seguito di un'insufficienza multiorgano scatenata da un'infezione post operatoria. La salma è stata riconsegnata nelle scorse ore alla famiglia e si trova ora presso l'obitorio dell'Ospedale Mazzini dove era deceduto dopo 45 giorni di ricovero in Rianimazione. La morte di D'Ostilio ha scatenato profonda commozione in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, una persona perbene, grande lavoratore, adorato marito di Anna Maria e padre di Alessia e Giorgia. La Procura di Teramo, sul suo decesso, a seguito di un esposto dei familiari, ha aperto un fascicolo di inchiesta con 12 sanitari indagati, i medici che a vario titolo si sono presi cura dell'uomo durante il ricovero ospedaliero a Teramo. L'autopsia, eseguita ieri, ha decretato che ad uccidere il 66enne è stata, di fatto, un'infezione seguita ad un intervento chirurgico cui si era sottoposto D'Ostilio al Mazzini. Per verificare se ci sia stato o meno un nesso causa-effetto bisognerà attendere l'esito degli esami istologici