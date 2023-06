⛅PREVISIONI PER MERCOLEDÌ 7 GIUGNO IN ABRUZZO, ANCORA INSTABILITÀ POMERIDIANA 🌩️





Buon pomeriggio a tutti, la giornata di domani mercoledì 7 giugno, sarà caratterizzata ancora da tempo perlopiù instabile nel pomeriggio un po' su tutta la penisola con maggiore coinvolgimento delle regioni centrali adriatiche dove i rovesci e i temporali potranno risultare localmente anche di forte intensità, tendenza ad un generale miglioramento dalla sera/notte.

Sulla nostra regione al mattino poco nuvoloso o al massimo nuvolositá variabile, dal pomeriggio sviluppo di rovesci e temporali che potrebbero risultare localmente intensi sui rilievi in estensione alle aree collinari e pianeggianti del territorio, occasionalmente ed in maniera più sporadica sin sulle coste, miglioramento in serata.

Le temperature rimarranno stazionarie, i valori notturni saranno compresi fra 10/15°C, le massime fra 17/22°C, la ventilazione risulterà debole orientale, a domani con un nuovo aggiornamento.

A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO