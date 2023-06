NUOVA SEDE DELLA QUESTURA, SOLDI STANZIATI MA IL CANTIERE NON SI VEDE

Oggi il Segretario Generale del SAP, Stefano Paoloni, è stato in visita alla Questura di Teramo ed ha incontrato in un'assemblea sindacale i colleghi.Dagli argomenti sviscerati durante l'incontro è emerso che nella provincia di Teramo sia urgente un intervento radicale sullo stabile della Questura. Dopo il sisma del 24 agosto 2016 i locali della Questura e della Polizia Stradale sono stati dichiarati non idonei e ad oggi ancora non è stato fatto materialmente alcun intervento. Gli Uffici di Polizia sono siti strategici ai fini dei soccorsi in situazioni di emergenza e devono avere una tenuta sismica elevata.

Il commento di Stefano Paoloni a riguardo:

«Sono si, state stanziate risorse per gli adeguamenti strutturali necessari, ma ancora oggi il cantiere non è stato avviato. Non si conosce la data di inizio lavori, le

tempistiche e soprattutto la tipologia di intervento prevista. È fondamentale che l’attività di sicurezza e i servizi ai cittadini non vengano mai interrotti ma senza una

adeguata pianificazione questo non può essere garantito.

Oltre a ciò, è di tutta evidenza, anche a chi semplicemente transita davanti alla Questura, che gli attuali locali non sono nemmeno idonei ad accogliere adeguatamente