DIGITAL DAY ALL'IC SAVINI-SAN GIUSEPPE-SAN GIORGIO...PER UN PIANETA PIU' GREEN

Il 29 maggio si è svolta presso I.C. TERAMO 2, la terza edizione dell’evento intitolato «Digital Day 2023». L’iniziativa ha permesso agli alunni dei tre ordini di scuola, in continuitá verticale, di cimentarsi in avventure digitali attraverso il coding e il memory utilizzando tavoli interattivi e Lim, di pensare ad un pianeta più green utilizzando Apps nell’aula natura, di ricostruire la storia di Roma attraverso LearningApps.org, di emozionarsi dando vita ad un dinosauro robot, di avvicinarsi all’arte nella costruzione digitale delle più belle cattedrali del nostro Paese, di giocare con il colore delle emozioni ricostruendo ambientazioni e personaggi, nonché di conoscere l’oceano per salvaguardare il nostro pianeta. L’iniziativa, promossa dal Team digitale e dalla Commissione Continuitá ha rafforzato il concetto di inclusione digitale nell’istruzione che mira sempre più a facilitare e motivare il processo di apprendimento attraverso lo scambio di conoscenze tra gli studenti creando un ambiente collaborativo ricco e stimolante. Attraverso laboratori reali e virtuali è stato possibile permettere a tutti di partecipare divertendosi alla grande avventura che è l’apprendimento.