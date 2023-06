SOTTO SEQUESTRO UN CENTRO BENESSERE CINESE

Blitz all'interno del centro benessere cinese "Rosa blu"con un sequestro preventivo della struttura. Il sequestro operato dai carabinieri del Nil avrebbe riguardato la posizione dei dipendenti, la regolarità dei contributi dei lavoratori. A conlusione dell'ispezione i carabinieri hanno apposto sulla vetrina del centro benessere un cartello dove si legge: «Locale sottoposto a sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 321 del Codice di procedura penale». Altro per ora non si sa, si attendono delucidazioni dai carabinieri.