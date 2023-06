A FINE ANNO PARTONO I LAVORI IN PREFETTURA: SI CERCA UNA SEDE PROVVISORIA ENTRO FINE ANNO CHE POSSA ACCOGLIERE UFFICI E PERSONALE

Aprirà a fine anno il cantiere per il ripristino dell'immobile lesionato dai terremoti a cavallo tra fine 2016 e inizio 2017: cioè il palazzo della Prefettura di Teramo, in corso San Giorgio. La sede andrà sgomberata per i lavori di riparazione dei danni e consolidamento entro l'anno. Tutto questo si legge nella determina del dirigente dell'Ufficio speciale per la ricostruzione. Il momento giusto è dunque arrivato. Tutto questo comporterà, ovviamente, la ricerca di un altro stabile da mettere temporaneamente a disposizione del prefetto Fabrizio Stelo, operazione che per ora non ha portato a nulla di concreto: non si è riusciti a trovare una struttura che possa accogliere la Prefettura in questi anni di lavori, purtroppo.

Per questo motivo, l'Ufficio speciale diretto da Vincenzo Rivera ha dato il via libera a un'indagine esplorativa finalizzata all'individuazione di un immobile da affittare che abbia le caratteristiche giuste per ospitare la prefettura il cui esisto è atteso da un momento all'atro. Come noto, si tratta di un appalto da 9,1 milioni, ma non sarà questione di qualche mese: i lavori comporteranno tempo. L'Usr, dunque, si rende disponibile anche a concorrere alle spese di affitto della sede temporanea della prefettura, con un contributo pari al 3% dell'importo dei lavori se riuscesse a trovare una sede idonea.