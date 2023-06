VIDEO-FOTO/ ECCO I DIPINTI RITROVATI IN UN CASOLARE A CORTINO, I CARABINIERI LI RESTITUISCONO ALLA PARROCCHIA NELLE MARCHE

Il rinvenimento dei due dipinti ( che ritraggono San Vincenzo Ferreri e la Santa Famiglia) è avvenuto a fine aprile in un casolare abbandonato a Cortino. Verosimilmente non era lì da troppo tempo visto il perfetto stato di conservazione. Chi le rubò, nel 1997, evidentemente non è riuscito a piazzarle sul mercato e avrà deciso di liberarsene. Essendo ora inagibile la chiesetta da cui sono state trafugate, i due dipinti verranno posizionati nella sua parrocchia.

"L'Arma conferma la propria prerogativa di essere la forza di polizia unica ed esclusiva nella ricerca e rinvenimento delle opere d'arte" ha voluto ricordare il colonnello Saccone nella conferenza che si è tenuta oggi in Caserma a Teramo.

La chiesetta del Soccorso, nelle campagne del borgo di Scapezzano, è di proprietà del Comune e di alcuni privati. Le opere ritraggono rispettivamente San Vincenzo Ferreri e la Santa Famiglia come evidenziato dagli uomini dell'Arma.

ASCOLTA QUI DON MARIO CAMBORATA