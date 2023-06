TOGHE D'ORO, SARA' CONSEGNATA QUELLA DI DIAMANTE A LINO NISII, LA CERIMONIA ALL'UNI.TE

“Toghe d’Oro”, torna la tradizionale cerimonia di conferimento dell’onorificenza agli avvocati con più anni di iscrizione

L’evento dopodomani all’università di Teramo. L’unica Toga di Diamante (60 anni di iscrizione) sarà consegnata a Lino Nisii, le Toghe di Platino (50 anni) a 15 professionisti e le Toghe d'Oro (40 anni) a 22. Lectio magistralis di Franco Coppi. Intervento del presidente del CNF Francesco Greco

Torna la tradizionale cerimonia di conferimento delle “Toghe d’Oro”. Saranno premiati con la prestigiosa onorificenza della Toga di Diamante, di Platino e d’Oro gli avvocati teramani che vantano rispettivamente sessanta, cinquanta e quaranta anni di esercizio della professione forense.

L’evento, promosso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Teramo si terrà venerdì 9 giugno, alle ore 15.30, nell’Aula Magna dell’Università di Teramo.

Sono previsti gli interventi dell’avvocato Francesco Greco, presidente del Consiglio Nazionale Forense, dell’avvocato e docente emerito Franco Coppi, che terrà una lectio magistralis sul tema dell’importanza della toga e della figura professionale dell’avvocato, e del Rettore dell’Università, Dino Mastrocola.

«La cerimonia sarà l’occasione – dichiara il presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Teramo, Antonio Lessiani – per ragionare sul rilievo, costituzionale e sociale, che riveste oggi la professione forense, anche alla luce delle recenti riforme che hanno interessato la giustizia. Lo Statuto del nostro Ordine, il primo ad essere costituito in Abruzzo, risale all’anno 1872. L’avvocatura teramana ha quindi attraversato ed è stata testimone di oltre 150 anni di storia della nostra città e della nostra provincia. La cerimonia, oltre ad avere un grande significato storico e formativo, rappresenta quindi una vera e propria festa, non solo dell’avvocatura”.

L'onorificenza per i 60 anni di professione forense (Toga di Diamante) sarà consegnata all'avvocato Lino Nisii. Per i 50 anni di professione, invece, la Toga di Platino andrà a Sandro Pelillo, Armando Ambrogi, Giovanni Sgarlata, Lorenzo Trippetta, Alberto Ciarbonetti, Vincenzo Maurini, Fulvio Carlo Maiorca, Antonio Catalanotti, Gianfranco Cocciolito, Lucio Del Paggio, Vincenzo Cerulli Irelli, Enzo Formisani, Pasquale Capuano, Giuseppe Tansella, Carlo Scarpantoni. Saranno infine insigniti dell'onorificenza per i 40 anni di professione (Toga d’Oro) Giuseppe Malignano Stuart, Cataldo Mariano, Giovanni Gebbia, Gennaro Lettieri, Attanasio Mario Ranalli, Luigi Angelone, Fedele Ferrara, Giuseppe Fagotti, Francesco Manisco, Gianfranco Franchi, Claudio Annunzi, Abramo Di Salvatore, Carlo Maria Pettinelli, Antonino Macera, Vincenzo Di Gialluca, Luciano Scaramazza, Divinangelo D'Alesio, Giustino Micochero, Lorenzo Giuliani, Guglielmo Marconi, Sandro Pincelli, Angelo Antonio Torrelli.

La cerimonia e i vari interventi saranno moderati dal presidente del Consiglio dell’Ordine Lessiani e dalla giornalista Tania Bonnici Castelli.