VIDEO/ LITIGA CON LA COMPAGNA PRENDE LA PISTOLA E SPARA

Dopo una lite con l'ex compagna ha preso la pistola e ha sparato due colpi in aria a scopo intimidatorio mai vicini hanno chiesto subito l'intervento dei carabinieri che sono arrivati e hanno arrestato l'uomo lui pregiudicato residente ad Alba Adriatica. "Possiamo dire di aver scongiurato il peggio, possiamo dire di aver salvato una vita umana”, dichiara il colonnello Saccone comandante provinciale dei Carabinieri di Teramo e il pensiero corre subito agli oltre 200 "codici rossi" gestiti nell'ultimo anno e che confermano, con preoccupazione, il livello elevato di violenze sulle donne. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato di Stato condotto nel carcere di castrogno punto de teneva in casa illegalmente una pistola risultata rubata a Roma nel 1998. Ma ci sono stati anche altri interventi a cura dei Carabinieri lungo la costa ieri è scattato il sequestro cautelativo di un centro massaggi cinese che in realtà offriva prestazioni sessuali ai clienti. Sempre nella serata di ieri è stato arrestato per tentato furto un uomo che si era introdotto nell'appartamento di un anziano.

