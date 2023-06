"NAVIGARE SENZA BARRIERE", LA PRO LOCO DI GIULIANOVA SI RIMETTE IN MOTO

La Pro Loco Giulianova informa il territorio, il 10 Giugno 2023 ore 9:00/12:00, sul Porto di Giulianova, torna “Navigare Senza Barriere” grazie all’interesse del Presidente Gloriano Lanciotti dell’Assonautica e della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia. Così la Pro Loco, in breve tempo, ha potuto rimettere in moto la macchina organizzatrice per riproporre una manifestazione particolarmente sensibile all’inclusione sociale, riconosciuta a livello nazionale, attraverso una giornata dedicata alle passeggiate in barca per i diversamente abili. Quest’anno un’edizione arricchita da tutti i punti di vista con la rinnovata presenza dell’Ente Porto di Giulianova, l’Ufficio Circondariale Marittimo, L’Ass. Subacquea Up And Down, Il Circolo Nautico, la Lega Navale, L’Ass. A.N.M.I., Croce Rossa Giulianova, oltre 16 Comandanti delle barche, amici, l’Anffas di Teramo e l’Anffas di Giulianova che piacevolmente, ma non unica, si è aggiunta tra le nuove presenze in questa terza edizione di "Navigare Senza Barriere" che in estate darà seguito ad un servizio gratuito, su prenotazione, di passeggiate in barca per disabili con accompagnatore obbligatorio. Il servizio come nel 2021 sarà offerto per la stagione estiva, dal 15 Giugno al 15 Settembre 2023. La Pro Loco Giulianova Vivere Il Mare tiene a ringraziare da ora tutti i partecipanti, collaboratori, amici e comandanti delle barche che si sono dimostrati sempre disponibili ad offrire il proprio tempo per dare continuità a un progetto che diversamente non si sarebbe mai potuto concretizzare a Giulianova.