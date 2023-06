I LETTORI CI SCRIVONO / MA QUANTO SIAMO INCIVILI?





Buongiorno, vorrei denunciare la questione degli stalli per la ricarica elettrica, sempre occupati da chi non ha diritto.

Aggiungo che la vicenda riguarda altri siti identifici in città... ma possibile che dobbiamo essere così incivili? E perché non vengono multati?

Paolo Di Nicola