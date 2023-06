VIDEO / COMINCIATO (FINALMENTE) L'ABBATTIMENTO DELL'EX SADAM





Cominciato l’abbattimento definitivo dell’ex Sadam, tra due giorni non esisterà più e poyrà prendere il via il progetto di riqualificazione. Già avviato nel2009, il progetto ha poi subìto blocchi, revisioni e varianti. La superficie totale interessata è di 54.930 mq, per metà a destinazione pubblica, per metà privata. L’ altezza massima degli edifici è fissata a 24 metri. Nascerà una nuova struttura, la cui superficie è di 3.000 mq a terra. Al primo piano troveranno posti locali, per un’estensione di 1450 mq, con finalità direzionali e relative a servizi privati di uso pubblico. A favore del Comune saranno realizzate opere di urbanizzazione interne al comparto, per un ammontare di 1.983.346 euro, ed opere di urbanizzazione esterne per 930.000 euro. In base alla monetizzazione calcolata, la proprietà verserà alla parte pubblica circa 791.000 euro, che l’Amministrazione comunale ha intenzione di impiegare per la realizzazione di un cineteatro al piano terra del Kursaal.



