ENTRA ALL’ALBA NELLA CENTRALISSIMA PARRUCCHIERA ANITA E RUBA 40 EURO





È entrato alle 5,30 nei locali della parrucchieria Anita in via Oberdan, forzando la porta d’ingresso. Ha rovistato un po’ ovunque, ma alla fine ha portato via solo soldi che erano in cassa, lasciando nel locale ogni altra cosa. A dare l’allarme una residente, che alle 5.30 passeggiava con il cane sulla circonvallazione, ed ha visto l’uomo nel negozio allla cassa. Si tratta di un uomo di 60 anni con i capelli corti bianchi e barba nera, dalla media statura. Sul posto la Polizia che sta visionando le telecamere della zona