CARCERE DI CASTROGNO/ DETENUTO AGGREDISCE UN SOSTITUTO COMMISSARIO E LO MANDA IN OSPEDALE

Il carcere di Castrogno è tornato sotto i riflettori ancora una volta, consumandosi l'ennesima vicenda di aggressione ai danni di un Sostituto Commissario. Un detenuto italiano ha colpito un Sostituto Commissario di Polizia Penitenziaria spedendolo al mosocomio cittadino, dimesso con una prognosi iniziale di 5 giorni. “Ci auguriamo che tali gesti non continuino a passare inosservati e che chi di dovere, così come affermato più volte in campagna elettorale, cominci ad emanare seri provvedimenti nei confronti di quei detenuti che si rendono protagonisti di tali gesti che riprovano la non piena adesione ai percorsi rieducativi e soprattutto che intervenga nel riformare le norme di settore ormai vetuste che si ripercuotono sul corpo di Polizia Penitenziaria ormai con il morale a pezzi.”

Al collega rimasto coinvolto auguriamo una pronta guarigione, scrive la Segreteria Provinciale Si.N.A.P.Pe Teramo