RINASCITA SCOTT / GRATTERI CHIEDE OTTO ANNI PER IL COLONNELLO NASELLI

Otto anni. È questa la condanna che il Procuratore Capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, ha chiesto per Giorgio Naselli, ex comandante provinciale dei Carabinieri di Teramo. Il colonnello è accusato di di rivelazione di segreto d'ufficio, anche se è caduta l’aggravante mafiosa contestata in un primo tempo. In tutto, Gratteri ha chiesto condanne per 4.744 anni e 10 mesi di reclusione, alla fine di una requisitoria fiume durata ben tre settimane. Pene severissime, fino a trent’anni di carcere, invocate non solo nei confronti dei presunti vertici dei clan aderenti al Crimine di Vibo Valentia finiti alla sbarra nel maxiprocesso Rinascita Scott, ma anche verso alcuni tra gli accoliti più spregiudicati. Colpevoli, per l’accusa, anche i politici: dall’ex parlamentare Giancarlo Pittelli, all’ex consigliere regionale Pietro Giamborino, fino all’ex sindaco di Pizzo e presidente dell’Anci Gianluca Callipo e all’ex assessore regionale nonché numero uno di Sorical Luigi Incarnato. Tra le richieste, anche 9 assoluzioni e 3 prescrizioni.