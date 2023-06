A FUOCO UN CASOLARE DALLE CINQUE DI STAMATTINA

E' andato distrutto un casolare in legno con annessa struttura in legno adibito a rimessa e attezzi in contrada Cretone a Pineto. L'episodio è avvenuto alle ore 5,30 di questa mattina ed è ancora in corso con l'intervento di bonifica e messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco di Roseto. Anche sulle cause sono in corso indagini.