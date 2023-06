VIDEO/ TERAMO SPORT & CO E AMICI DEL CALCIO TERAMANO DONANO TRE DEFIBIRILLATORI AL COMUNE DI TERAMO

Consegnati oggi tre defibrillatori al Comune di Teramo donati grazie alla Mostra “Un secolo d’Azzurro” – Premio Carmine Rodomonti – alla presenza dei referenti delle associazioni “Teramo Sport & Co” e “Amici del Calcio Teramano”. C'erano anche: il sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, il consigliere Antonio Filipponi e il presidente del BIM Teramo, Marco Di Nicola. La speranza è che non faccia la fine di quello esposto in piazza Martiri della Libertà, utilizzato come poggia tutto e niente altro.

