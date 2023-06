PIANO D’AZIONE “DRUG MARKET”, SEQUESTRATO OLTRE UN CHILO DI DROGA TRA COCAINA, EROINA, CRACK, HASHISH E MARIJUANA

I Baschi Verdi di Pescara hanno messo a segno un altro colpo antidroga nella piazza di spaccio di “Rancitelli”.

Sequestrati oltre 50 grammi di eroina e denunciato all’Autorità Giudiziaria il pusher per traffico di sostanze

stupefacenti.

Anche in questo caso fondamentale il contributo dei cani antidroga della Guardia di Finanza, Dagor e Dafil, che

hanno scovato la droga nell’autovettura dello spacciatore.

L’operazione portata a termine ieri rientra nel piano d’azione “Drug Market” che, dall’inizio dell’anno, ha

consentito ai soli Baschi Verdi di segnalare alla Prefettura di Pescara 57 soggetti, trovati in possesso di sostanze

stupefacenti per uso personale e denunciare alla Procura della Repubblica 6 persone, di cui 2 tratte in arresto, per

detenzione ai fini di spaccio.

Sequestrato quasi 1 chilo e mezzo di droga tra cocaina, eroina, crack, hashish e marijuana, oltre a denaro

contante e bilancini di precisione.

“L’intervento appena portato a termine dalle Fiamme Gialle pescaresi è il risultato del costante presidio

economico del territorio assicurato dalle pattuglie attive su strada per la lotta al traffico di sostanze stupefacenti”

sottolinea il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello t.ST Antonio Caputo. “Le indagini

proseguono al fine di ricostruire e disarticolare la filiera criminale della droga, in modo da stroncare i flussi e le

fonti di approvvigionamento, locali e non, delle sostanze stupefacenti immesse in commercio a discapito della

salute pubblica”.