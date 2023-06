PINETO/QUARTIERE DEI FIORI NEL PIENO DEGRADO URBANO TRA AREA SGAMBAMENTO CON MANUTENZIONE ASSENTE E FOSSI DIVENUTI VORAGINI

Degrado urbano oramai inaccettabile al quartiere dei Fiori. Non bastava la mancanza cronica di marciapiedi, lo stato dissestato decennale di piazze e vie e la manutenzione del verde fatto a tozzi e bocconi, puntualmente dopo varie e varie segnalazioni denuncia degli abitanti. Le ciliegine sulla torta sono oggi lo stato di abbandono ed incuria dell’area di sgambamento dei cani e la pericolosità di due fossi, oggi divenute voragini, assolutamente non segnalate o delimitate. Cominciamo dall’area sgambamento dei cani: orgogliosamente la giunta Verrocchio, alla sua istituzione, si fregiò di essere uno dei primi comuni ad aver istituito detta area, indubbiamente molto comoda per i cani. Peccato che, essendo situato il piccolo parco cinofilo in una via assolutamente priva di illuminazione pubblica, è accessibile fino all’imbrunire, dopo di che regna il buio più totale. In quanto poi alla manutenzione (potature, pulizia cestini e pulizia vaschette di beveraggio cani) direi che è assolutamente assente. Dopo reiterate denunce pubbliche sui social e sulla stampa, la giunta e l’ufficio verde pubblico si adoperano. “A dir poco scandaloso quell'area!” scrive Debora “Dalla mancata cura, ad una parte di ombrainesistente, per non citare le ciotole dell'acqua”. “Invieremo le fatture per le cure veterinarie al comune” tuona Marina. “Ma figurati”, ribatte Sara “erba altissima, zero copertura: l’estate detta area è improponibile per i cani. Esattamente al fianco c'è una zona piena di alberi: potevano farla più grande creando opportune aree di ombra. Così è inutile”. Va detto che qualche privato ha tentato di mettere luci solari che purtroppo non funzionano come le luci a corrente. Qualcun altro, ha piantato delle giovani piante con la speranza che tra qualche anno forniscano ombra per i poveri cani, che nelle stagioni calde non possono accedere in detta area. Venendo poi alle pericolose voragini, Luca Di Pietrantonio, ex consigliere d’opposizione, in un suo post pubblico, ha denunciato: “Poiché vedo coloro che dovrebbero intervenire, troppo impegnati (come sempre) nell'attribuirsi meriti altrui, mi premeva segnalare che lungo via delle Rose vi è (poco fuori la sede stradale) un pericolosissimo fosso privo di ogni segnalazione (notturna e/o diurna). Dal momento che il tratto di strada in questione (nonostante le molteplici reiterate doglianze di noi residenti e le ormai ataviche promesse elettorali) è del tutto privo di illuminazione, sarebbe il caso di predisporre tempestivamente i necessari interventi atti ad evitare che qualche vettura, ciclista o pedone possa finire nel fossato in questione, peraltro, profondo alcuni metri.P.S.: tra gli interventi non si accetta il nastro bianco e rosso...grazie”. Stessa situazione di pericolo poco più avanti, esattamente in una curva a gomito, dove il fosso ha raggiunto quasi la sede stradale. Tutto ciò, fino a pochi giorni fa, era ben camuffato dalle erbe altissime. Insomma, per il quartiere dei Fiori non c’è mai pace e soprattutto poche e sporadiche le attenzioni.

MAURO DI CONCETTO