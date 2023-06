IL CASO / ANTONETTI: «ECCO PERCHE' NON PARTECIPERO' ALLA SERATA SULLA STORIA DEL BASKET, HO SCRITTO LE PAGINE PIU' GLORIOSE E NON MERITO QUESTO TRATTAMENTO...»

Dall'avvocato Carlo Antonetti riceviamo e pubblichiamo

«Aver ricevuto l’invito che di seguito riproduco

mi costringe, mio malgrado, a dover comunicare pubblicamente che non parteciperò alla serata in questione in quanto, dopo tutto ciò che ha significato per il me il basket teramano da giocatore (capitano con vittorie e spareggi) e da Presidente-proprietario in oltre dodici anni di vittorie ed emozioni in Italia e in Europa e dopo tutto ciò che io e la mia famiglia (mio fratello Paolo ha fondato nel 1973 la società che ho poi portato in serie A..) abbiamo fatto per il basket teramano, ritengo di non meritare un simile trattamento.

Si tratta di una vicenda singolare, particolare, certamente non cortese ed elegante che si inserisce in una storia che viene raccontata non si sa bene da quale comitato e da quali organizzatori con il patrocinio e la partecipazione attiva dell’Amministrazione comunale di Teramo che ha finanziato la manifestazione con un contributo di Euro 30.000,00 (euro trentamila/00) concesso, con Delibera di Giunta Comunale n.196 del 17 maggio 2023..., in favore della società Mastergrafica srl la quale non sembra, peraltro, apparire in alcuna forma di comunicazione ufficiale della manifestazione stessa....!

Si tratta di un ulteriore dolore che questa Città continua a procurare a chi ha scritto le pagine più gloriose della pallacanestro cittadina e regionale....

Sic transit gloria mundi....! Pazienza! Il tempo è galantuomo.

Carlo Antonetti