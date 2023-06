SOPRALLUOGO DEL PRESIDENTE D'ANGELO AL MORETTI DI ROSETO

La Provincia di Teramo ha effettuato un sopralluogo all’IIS “V. Moretti” di Roseto degli Abruzzi con il presidente D’Angelo. Due gli interventi su cui si stanno focalizzando gli uffici tecnici di via Capuani: le aree esterne e le manutenzioni straordinarie del plesso che ospita il Professionale. Sulle prime, è allo studio un progetto per la riqualificazione degli spazi esterni, spazi definiti “vitali” dal presidente D’Angelo “per il benessere di studenti e insegnanti”. Sulle manutenzioni straordinarie, il consigliere delegato Luca Lattanzi comunica che a breve verranno effettuate le dovute verifiche per gli interventi sull’immobile del “Professionale”. Sull’edificio principale invece, sono in gara 800.000 euro di interventi, già concordati con la scuola, di efficientemente energetico, sostituzione dell’impianto fotovoltaico e della copertura della palestra e di demolizione di una passerella in cemento armato.