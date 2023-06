TIR FINISCE SU UN CANTIERE DELL'A/14: UN MORTO ED OTTO FERITI

Un camionista di nazionalità romena, alla guida di un tir, finisce su un cantiere della A/14, in territorio di Torino di Sangro, e muore. Feriti il figlio che era bordo del mezzo pesante e sette operai

L’incidente stradale è accaduto, la scorsa notte, tra i caselli di Vasto nord e Val di Sangro, in direzione Pescara. La vittima aveva 45 anni, lievemente ferito il figlio che viaggiava con lui. Il mezzo pesante è finito su un cantiere e ha travolto sia gli operai che erano al lavoro che i mezzi dell’impresa che sta effettuando interventi di manutenzione alla rete viaria gestita da Autostrade per l’Italia. Per l’autista del tir non c’è stato nulla da fare. Alcuni degli operai sono stati trasportati negli ospedali di Vasto, Chieti e Pescara in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale del Distaccamento Vasto Sud e il personale di Autostrade per l’Italia.