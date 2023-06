PINETO/ TORNANO I PARCHEGGI A PAGAMENTO

Tornano i parcheggi a pagamento a Pineto. Quando si ricomincia dunque a combattere con le famigerate colonnine blu? “Compatibilmente con i tempi tecnici di attuazione”, si legge nella delibera di giunta del 30 maggio scorso “in un periodo compreso tra il 9 ed il 23 giugno p.v. (si parla probabilmente del 18 giugno) e terminando il 17 settembre 2023”. Ecco quindi il lungo elenco di vie interessate dall’operazione: via Stati Uniti D’America (dall’incrocio con la SS16 sino all’incrocio con Piazza Europa Unita, ambo i lati ove possibile con 75 posti a pagamento); via Arlini(dall’incrocio con via Stati Uniti d’America sino all’incrocio con via Russia con 25 posti a pagamento); via Messico (posti a pagamento 20 circa); via Russia (posti a pagamento 20 circa), via Svizzera (dall’intersezione con via Jugoslavia sino all’intersezione con via Gran Bretagna, con posti a pagamento 40 circae l’istituzione di senso unico alternato nella zona a nord di via Germania); via Germania ambo i lati con l’istituzione di senso unico (posti a pagamento 14 circa); via Jugoslavia (posti a pagamento 10 circa), via Cuba (posti a pagamento 35 circa); via Gran Bretagna (posti a pagamento 10 circa); via Francia (posti a pagamento 15 circa); via Ungheria posti a pagamento 5 circa; via Romania (posti a pagamento 10 circa). Passando poi verso il centro e verso nord del paese si riattivano le strisce blu in via D’Annunzio, nel tratto compreso tra la statale adriatica e via Cellini, lato mare (posti a pagamento 41 circa); via Platone ambo i lati (posti a pagamento 20 circa); via Pitagora, ambo i lati tratto compreso tra via Cellini e via Diogene, (posti a pagamento 168 circa); via Cellini ambo i lati tratto tra via XX Settembre e via Filiani, (posti a pagamento 40 circa); piazza Aristotele tutta la piazza (posti a pagamento 30 circa); via XX Settembre, tratto compreso tra via Cellini e via Da Vinci ambo i lati (posti a pagamento 185 circa) ed anche il tratto compreso tra Via XX Settembre e Via Filiani entrambi i lati (posti a pagamento 55 circa). Passiamo poi nel piazzale antistante la Stazione ferroviaria (per una misura pari a 75 posti circa). Sono dunque circa 900 i posti auto a pagamento. Arriviamo quindi alle tariffe: la tariffa diurno per tutti gli stalli dalle ore 08,00 alle ore 20,00, per 7 gg settimana si paga 1 euro l’ora e 5,00 euro il giornaliero. L’abbonamento mensile collegato ad un singolo veicolo tramite numero di targa e di € 50,00 direttamente attivabile dal parcometro, oppure settimanale (stessa modalità) al prezzo di € 20,00. I residenti pagano invece € 35,00 mensili. Andiamo infine alle tariffe serali, dalle ore 20.00 alle ore 24.00, in cui si paga un euro l’ora. Le esenzioni sono per veicoli al servizio di persone diversamente abili, di donne in stato di gravidanza, di servizio, soccorso e protezione civile, delle forze dell’ordine e assimilabili ancorché senza colori di istituto, di ASL, INPS, Agenzia delle Entrate e altri organismi di controllo similari. Esenti anche i veicoli a propulsione esclusivamente elettrica e quelli delle organizzazioni di volontariato che operino nei pressi delle zone soggette a sosta a pagamento ed ai medici in visita domiciliare. Insomma, a quanto pare nulla è ca,mbiato rispetto agli anni passati.

MAURO DI CONCETTO