CONCLUSA CON OLTRE 2 MILIONI E 300 MILA VISUALIZZAZIONE LA SECONDA PARTE DELLA CAMPAGNA PROMOZIONALE “UN’EMOZIONE DA CONDIVIDERE”

Si è conclusa a fine aprile la seconda fase della campagna promozionale “Un’emozione da condividere”, che ha destato grande interesse e ci offre utili spunti di riflessione – a comunicarlo è l’Assessore al Turismo Giorgio Ripani – Lo scopo della campagna, infatti, non era soltanto quello di intercettare nuovi turisti, ma anche di sondare i gusti della potenziale clientela per mezzo di alcune specifiche analisi di mercato”

Dopo i dati incoraggianti della prima fase, l’Amministrazione Comunale di Tortoreto guidata dal Sindaco Domenico Piccioni, ha destinato ulteriori risorse alla promozione del territorio in vista dell’Estate 2023, ottenendo altresì un quadro di analisi utile alla redazione del Piano Strategico di Marketing.

Moltissimi sono gli utenti raggiunti nel periodo compreso tra dicembre 2022 e aprile 2023: 2.320.829 sono state le visualizzazioni, 200.029 le interazioni “semplici” e 53.317 le interazioni più “forti”. Queste cifre sono state raggiunte sulla piattaforma Meta e su quella Google ADS, sia sulla rete display che sulla rete ricerca, con un totale di oltre 5200 clic sulla landing page ViviTortoreto.

Ai risultati raggiunti in campo pubblicitario, si aggiungono quelli ottenuti con le analisi di mercato che hanno identificato l’età media dell’audience spontaneamente interessata a Tortoreto e, successivamente, i relativi gusti. In accordo con l’Associazione Albergatori ed Operatori Turistici e l’Associazione BalneaTor, i test hanno riguardato arte, esperienze e servizi, ulteriormente suddivisi in singole e specifiche attività, mostrando il ranking di preferenza di un campione di un milione di persone.

Dopo i risultati della campagna 2022, l’Amministrazione Comunale ha voluto consolidare le interazioni mediatiche con la clientela turistica, avvalendosi del supporto di degli operatori alberghieri e balneari e tenendo sempre alta l’attenzione sul nostro Comune – conclude l’Assessore Giorgio Ripani – Grazie alla promozione ed al calendario eventi presentato a metà maggio, puntiamo a vivere una fantastica Estate Tortoretana 2023, durante la quale, anche grazie ai dati raccolti, proseguiremo il lavoro per il Piano Strategico di Marketing.

Nei prossimi giorni, l’Assessore Ripani incontrerà il Comitato Turistico Permanente per confrontarsi con la DMC Hadriatica e pianificare fasi e modalità di redazione dell’importante piano programmatico.

QUI IL SITO UFFICIALE DI VIVI TORTORETO