FOTO/ SUCCESSO DI PUBBLICO E DI CIBO PER LA "PRIMA" SERATA DI CALISTELLE AL MOLO SUD DI GIULIANOVA

Un successo ed uno "spettacolo" immenso quello andato in scena ieri sera per la prima serata aperta al pubblico dei Calistelle. Un via vai di giovani e di famiglie accorse per il primo giovedi aperto al molo sud di Giulianova, che apre la serie di appuntamenti fino all'11 settembre per gli amanti dell'ottimo vino, del buon pesce e della musica e dello scenario mozzafiato del mare Adriatico. A controllare che tutto andasse bene il presidente dell'Ente Porto: Valentino Ferrante e l'assessore Marco Di Carlo. Ed è stata una serata magnifica come nelle previsioni.

La manifestazione di promozione turistica che si svolge sul molo sud del Porto di Giulianova, nella zona dei Caliscendi, è promossa dall’Associazione I Caliscendi, dall’Ente Porto Giulianova, dal Comune di Giulianova, dall’Associazione Ristoratori di Giulianova Ostè, dal Consorzio Colline Teramane, dal GAL Terreverdi Teramane e dal FLAG Costa Blu.

Ogni giovedì sera, dalle 18,30 alle 23,30, 3 cantine e 3 ristoratori del territorio, daranno la possibilità di degustare, passeggiando lungo il molo sud del porto, calici di vino accompagnati da prodotti della ristorazione locale in modalità “street food”.