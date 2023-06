MANCATO INVITO DI ANTONETTI AI 100 ANNI DI PALLACANESTRO, NUOVE ENERGIE: «IL COMUNE HA SPESO 30 MILA EURO DI SOLDI NOSTRI ED E' STATO IRRISPETTOSO» E FIOCCANO LE POLEMICHE

"In merito allo spiacevole - e poco elegante - mancato coinvolgimento dell’ Avvocato Carlo Antonetti, all’evento in onore dei 100 anni della pallacanestro a Teramo, ci uniamo a tutti gli attestati di stima e solidarietà rivolti al già Presidente del Teramo Basket. Riteniamo irrispettosa, per la sua persona, per i tifosi del Teramo Basket e per la storia stessa della pallacanestro teramana la gestione di un evento che merita ben altro prestigio e partecipazione. Soprattutto alla luce dell’importante finanziamento da parte del Comune di Teramo di ben 30.000,00 €.

Capirete bene che un impegno di spesa così oneroso, per un patrocinio, lascia perplessi e preoccupati su come viene gestito il denaro pubblico.

“A pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca” così diceva Andreotti.

Ci rimane difficile non vedere il male sulla superficialità dell’Amministrazione mostrato nell’organizzazione dell’evento in questione; aggravato dall’utilizzo dei soldi di tutti contribuenti teramani. Se Antonetti non fosse stato il candidato Sindaco del centrodestra avrebbe avuto lo stesso trattamento?

Abbiamo già assistito, nei cinque anni passati, all’utilizzo di fondi pubblici, distribuiti non si capisce bene per cosa e con quale criterio, se non quello della discrezionalità della Giunta Comunale. Vorremmo evitare che l’Amministrazione perpetui nell’ utilizzo di denaro pubblico per ripagare vicinanze politico/elettorali.

Pretendiamo che i soldi pubblici siano spesi con maggiore oculatezza trasparenza ed oggettività.

Pertanto, ben vengano iniziative, patrocini onerosi, feste, sagre e quant’altro, tuttavia, con requisiti chiari che non possono essere lasciati alla sola discrezionalità della Giunta Comunale. Tanti, troppi, soldi pubblici sono andati a finanziare eventi, associazioni comitati senza un criterio oggettivo e senza un vero ritorno di immagine, di turismo o di qualsiasi voglia vantaggio per l’Ente. Così come previsto dalle delibere.

Ci appelliamo a tutti i consiglieri di minoranza, quindi anche allo stesso Antonetti (vittima in questo caso del becero gioco delle parti), affinché, già dai primi Consigli Comunali, venga attenzionato e modificato con regole più stringenti ed oggettive l’utilizzo dei fondi pubblici per la concessione dei patrocini onerosi. Suggeriamo, tra le altre cose, sempre per garantire la massima trasparenza e partecipazione, l’inserimento della necessità di deliberazione da parte del Consiglio Comunale per patrocini con importi superiori a 1.000,00 €.

Noi di Nuove Energie siamo a disposizione dei Consiglieri Comunali che vorranno lavorare con noi per migliorare e rendere più trasparente, più mirata, più oggettiva possibile la gestione dei finanziamenti pubblici alle associazioni e/o comitati. Già dalla prossima settimana inviteremo i gruppi consiliari di centro destra ad un incontro per illustrare le nostre proposte."

Il Direttivo di Nuove Energie