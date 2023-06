ATER / AL VIA UN NUOVO CANTIERE A BISENTI



Continua senza sosta l’opera di ricostruzione del patrimonio dell’Ater di Teramo. Questa mattina, infatti, a Bisenti, alla presenza del Sindaco Dott. Renzo Saputelli, il presidente dell’Ater Maria Ceci ha dato il via al cantiere che dovrà realizzare l’intervento di riparazione e rafforzamento locale dell’edificio di proprietà mista pubblico/privato sito in via Roma, 90.

Si tratta di un edificio residenziale, a proprietà mista, ma a prevalenza pubblica, con quattro unità abitativa, tre delle quali di proprietà pubblica, sul quale l’Azienda ha elaborato un piano di adeguamento sismico e di efficientamento, all’esito del quale saranno restituiti agli inquilini assegnatari immobili sicuri sotto ogni punto di vista.

Nella fase progettuale, concertata passo per passo con la struttura commissariale della Ricostruzione, si è tenuto conto degli aumenti dei prezzi che hanno interessato i materiali da costruzione. A fronte di una previsione iniziale, pari a 185.312,92 euro, infatti, si è reso necessario provvedere ad un ulteriore finanziamento di 68,126,40 euro, al fine di garantire l’esecuzione dell’opera, arrivando così ad una spesa complessiva di 253.439,32 euro.

“Un nuovo cantiere che apre è sempre una speranza che si trasforma in progetto, prima di diventare soluzione - spiega il Presidente Ceci - ma quella soluzione, per noi, non è solo un traguardo raggiunto, ma la compiuta soddisfazione di sapere che, presto, altre famiglie potranno di nuovo avere una casa nella quale vivere”.