INAUGURATA A GIULIANOVA LA RUOTA PANORAMICA

Tante persone, e soprattutto tanti bambini, hanno preso parte al piccolo evento inaugurale che si è svolto oggi alle 16 in piazza del Mare, in corrispondenza della ruota panoramica.

Parte l' estate, la grande ruota inizia a girare. Il Sindaco Jwan Costantini, il Vice Sindaco Lidia Albani, l' assessore Marco Di Carlo, hanno dato il via alla stagione del relax, del sole, delle grandi manifestazioni. Tutto, davanti all' icona delle vacanze giuliesi, che, gigantesca, sfiora il cielo e svela un meraviglioso panorama di mare.