🌦️PREVISIONI PER SABATO 10 GIUGNO lN ABRUZZO, GIORNATA INSTABILE CON LOCALI PIOGGE AL MATTINO SIN SULLE ZONE COSTIERE DAL POMERIGGIO ROVESCI E TEMPORALI SULLE AREE INTERNE E COLLINARI🌩️

Buonasera amici e ben ritrovati a tutti, nella giornata di sabato tornerà protagonista l'instabilità atmosferica su buona parte delle regioni centro settentrionali del paese a causa della confluenza di aria fresca in quota pilotata dall'alta pressione in stazionamento sulla Scandinavia e dalla confluenza di correnti più umide ed instabili generate da una depressione presente in medio Atlantico.

Ne conseguirà condizioni di generale instabilità su buona parte delle regioni settentrionali e centrali della penisola sin dal mattino, dove non mancheranno occasioni per piogge e temporali sia sulle zone alpine che su quelle appenniniche con interessamento al mattino anche delle zone del medio Adriatico.

Sulla nostra regione e sul Medio versante Adriatico sin dal mattino nuvolosità diffusa con piogge e temporali che dalle aree interne si estenderanno sin sui settori costieri, nel corso della giornata in particolar modo fra pomeriggio e sera i fenomeni si andranno a concentrare sulle aree interne e collinari con interessamento anche dei settori occidentali fra i territori Aquilani, Marsicani e dell' Aterno, fra sera notte ultimi piovaschi possibili sull'alto Abruzzo e nord delle Marche.

Le temperature sono previste in generale diminuzione i valori notturni saranno compresi fra 11/17°C, le massime fra 17/21°C la ventilazione spirerà debole occidentale.

Per oggi è tutto vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domani con le previsioni per domenica

A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO