SILVI / JUNIOR VILLAGE DEL CSI IN PIAZZA PER PROMUOVERE LO SPORT TRA I PIÙ GIOVANI

In concomitanza degli Internazionali di Beach tennis a Silvi, in piazza dei Pini, è stata allestita dal CSI un'area per bambini e ragazzi "Junior Village", con campi da mini beach tennis, mini tennis, il nuovo sport con racchetta, il pickleball e tennis tavolo. Nel pomeriggio di oggi il Villaggio è stato inaugurato alla presenza del Sindaco Andrea Scordella, dell'ex assessore Andrea Di Censo e dal presidente CSI Angelo De Marcellis e dal responsabile tennis e padel CSI Teramo Alessio Pistilli. Fino a domenica 11 giugno bambini e ragazzi potranno provare gratuitamente, grazie alla presenza di istruttori qualificati, coordinati dal responsabile provinciale CSI Tennis e Padel Alessio Pistilli, gli sport proposti dal progetto promosso dal CSI e finanziato da Sport e Salute “Net. Oltre le reti" che propone attività di sensibilizzazione sui temi del bullismo e del cyberbullismo. Con l’intento di porre anche un freno al drop out giovanile, il progetto sceglie gli sport di racchetta per coinvolgere giovani tra i 10 e i 13 anni e invitarli a contrastare i fenomeni di bullismo.Il progetto prende il nome degli sport che ne costituiscono il cuore: tennis, padel, tennistavolo, badminton, pickleball. Attraverso questi sport, il CSI desidera proporre attività di sensibilizzazione sui temi del bullismo e del cyberbullismo, oltre che porre un freno al drop out giovanile, ossia all’abbandono della pratica sportiva.Il progetto, della durata di 11 mesi, aspira a coinvolgere i giovani della fascia d’età 10-13 anni, offrendo anche attività di formazione per dirigenti, tecnici, operatori sportivi e famiglie, in modo che sappiano cogliere i segnali di disagio e allarme legati al bullismo, offline o in rete, purtroppo molto diffuso.Tra gli scopi del progetto, di cui è partner anche l’Unione Sportiva ACLI, c’è quello di intercettare i ragazzi e le ragazze che si allontanano dagli sport di squadra tradizionali, ma che possono ritrovare negli sport di racchetta un nuovo concetto di team. Sport come il tennis e il padel, per esempio, si svolgono spesso in centri sportivi in grado di diventare luogo di connessioni e favorire la costruzione di reti sociali.

Dopo l’evento di Silvi Marina saranno organizzate iniziative volte a promuovere rispetto e tolleranza, sempre con l’intento di proporre lo sport come antidoto al bullismo. I giovani atleti verranno coinvolti in laboratori volti a stimolare la volontà e la capacità di ergersi a contrasto del cyberbullismo, anche grazie a una corretta educazione al digitale. A completamento dell’offerta proposta, sono previste consulenze per l’adozione di uno stile di vita sano e attenzioni alla sostenibilità, attraverso la promozione di iniziative di raccolta di palline esauste.