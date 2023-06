FOTO / ATTENZIONE: LA STRADA PER BISENTI SI E'...BUCATA

Attenzione se oggi intendete percorrere la sp365, per intenderci la strada che collega Bisenti con la falle del Vomano e con Teramo (ma anche con Penne). Ieri è comparso un buco molto molto profondo quasi al centro della carreggiata. La Provincia di Teramo è dovuta intervenire in tarda serata per posizionare tutta la segnaletica idonea per l'istituzione del senso unico alternato. Stamattina, da quello che si è appreso e tempo permettendo, si procederà con un intervento di ripristino della sede stradale con misto cementato.