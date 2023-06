BOMBA D'ACQUA SU GIULIANOVA, SOTTOPASSI E STRADE ALLAGATE

Improvvisa bomba d'acqua sulla costa. In pochissimi minuti l'acquazzone ha colpito tutte le nostre realtà litoranee, ma in particolare è a Giulianova che si sono registrati i disagi più grandi. Sottopassi allagati (foto) come nel caso di via D'Annunzio al Lido, auto bloccate, Vigili del fuoco e operatori del 118 impegnati sul campo.