AL LICEO CLASSICO, TORNA IL PREMIO A QUINTILIA DEL PALAZZO

Per ricordare la professoressa Quintilia Del Palazzo, nota docente di latino e greco del Ginnasio Liceo Classico Melchiorre Delfico di Teramo, scomparsa nel 2016, è stato organizzato, dal 2021, un premio rivolto agli studenti del liceo classico cittadino, per gli indirizzi: Tradizionale, Cambridge, della Comunicazione.

L’iniziativa, mentre da alcuni anni il sistema scolastico, anche per la gestione della pandemia provocata dal virus cinese, continua ad attraversare un periodo difficile per la serenità di professori e alunni, vuole lanciare un messaggio di speranza riconoscendo il merito di quegli studenti che si sono impegnati con migliore profitto.

La professoressa Quintilia Del Palazzo resta, nel ricordo di chi l’ha conosciuta esempio di Fede, d’impegno nel lavoro e per la famiglia, di amore per la civiltà classica e per la lingua e la letteratura italiane, pure insegnate per diversi anni nel ginnasio teramano prima del passaggio al liceo come docente di latino e greco.

Per poter partecipare, gli studenti del quarto anno del liceo classico teramano, o i loro genitori, se i concorrenti fossero ancora minorenni, dovranno inviare, entro il 30/06, la pagella con i voti dello scrutinio finale al seguente indirizzo email:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sulla base dei voti conseguiti, valutando però maggiormente quelli relativi a latinoe greco, sarà redatta unaclassifica e gli studenti con miglior punteggio otterranno dei buoni acquisto da utilizzare presso negozi cittadini; inoltre saranno assegnati dei libri in regalo.