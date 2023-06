DETENUTO AGGREDISCE UN AGENTE, ARRESTATO PER TENTATO OMICIDIO E TRASFERITO A TERAMO

Arresto per tentato omicidio e trasferimento nel carcere di Teramo in regime di sorveglianza particolare: e' quanto disposto per il detenuto che, nel pomeriggio di ieri, nel carcere di Frosinone, ha ferito alla gola un assistente capo coordinatore della polizia penitenziaria.

Al poliziotto, che non e' in pericolo di vita, sono stati messi 16 punti di sutura. "E' noto il deficit qualitativo dell'attivita' lavorativa nell'ambito degli istituti penitenziari della provincia di Frosinone, dove i lavoratori si trovano ad essere, in molti casi, attore di disagi operativi - spiega Angelo Massaro, segretario generale Fns Cisl Frosinone - questi sono causati dall'inadeguatezza edilizia delle strutture penitenziarie e dalla crescente e cronica carenza di risorse umane. La situazione e' sempre piu' drammatica, si rischia il collasso del sistema penitenziario, il sovraffollamento e la

gravissima carenza degli organici, connotato dalla drammaticita' degli eventi, sta compromettendo seriamente l'ordine e la sicurezza degli istituti penitenziari".