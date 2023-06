L’EX VESCOVO DI TERAMO DIVENTA UN GUSTO DI GELATO: “SUA ECCELLENZA MICHELE”

Arriva la bella stagione ed esplode la creatività dei maestri gelatai della gelateria sociale Defriscu di Lecce che hanno dato vita ad un nuovissimo gusto dal nome che è tutto un programma. Il nuovo gelato si chiama ‘Sua Eccellenza Michele’ ed è ovviamente dedicato all’arcivescovo metropolita di Lecce, mons. Michele Seccia.

“La dedica del nuovo gelato, da un’idea della maestra gelataia Sara Zambrini, nasce come un dolce tributo ad un uomo che dal primo giorno del suo insediamento nell’arcidiocesi di Lecce si è distinto per generosità, sensibilità, attenzione verso i più deboli e i più sofferenti, coloro che sono stati messi al margine da una società che spesso non sa perdonare gli errori e tende a dimenticarsi delle difficoltà degli altri, ed è per questo che, chi ha ricevuto questa nuova opportunità di un’occasione lavorativa, non ha mancato di tributare la fatica degli ultimi mesi di lavoro proprio al pastore della diocesi” scrive il sito portalelecce.it.

L’arcivescovo Seccia ha visitato personalmente la gelateria per assaggiare con gusto il nuovo gelato che porta il suo nome, gustando con piacere un cono di “Sua Eccellenza Michele” e benedicendo con una particolare preghiera il lavoro e l’impegno di tutto lo staff della gelateria sociale.