PIOGGIA INFINITA OGGI LUNGO LA COSTA, I VIGILI DEL FUOCO HANNO EFFETTUATO PIU' INTERVENTI

Nella giornata di oggi i vigili del fuoco di Teramo hanno effettuato alcuni interventi a causa del maltempo che ha interessato il territorio provinciale. Abbondanti nubifragi hanno colpito in particolare i comuni della zona costiera. I vigili del fuoco del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi sono intervenuti presso il sottopasso ferroviario in via Gasbarrini a Giulianova, invaso dall'acqua e hanno effettuato il prosciugamento della fossa di un ascensore in un seminterrato di un edificio in via Venezia sempre a Giulianova. Una squadra di vigili del fuoco del Comando di Teramo è intervenuta a Zampitto di Basciano per aspirare l'acqua che ha invaso uno scantinato di un fabbricato di civile abitazione.