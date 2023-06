TERAMANO 40ENNE SI UCCIDE IMPICCANDOSI IN CANTINA

Si è tolto la vita nella cantina della sua abitazione, a San Nicolò. Aveva solo 40anni. È successo nel pomeriggio. L’uomo sembra che avesse regolatamente pranzato coi familiari, poi si era allontanato per alcuni impegni. In realtà, aveva già deciso di togliersi la vita, impiccandosi in cantina. Una scelta che sottintende un disagio esistenziale che ha sopraffatto il quarantenne. Sul posto, per le indagini di rito, le volanti della Polizia e i sanitari del 118, che hanno provveduto alla rimozione del corpo, poi trasferito nell’ obitorio dell’ospedale Mazzini in attesa delle decisioni del magistrato. La notizia della morte del 40enne, ha immediatamente fatto il giro della popolosa frazione, dove molti lo conoscevano.