I LETTORI CI SCRIVONO/ FINE DELL'ANNO SCOLASTICO...E' NECESSARIO FESTEGGIARE COSI' E POI PERCHE'?

Spettabile redazione, da adulto comprendo la gioia dei bimbi per la fine della scuola, ma è proprio necessario insudiciare così una città che già di per se è sudicia?



Foto di questa serà 10/06/2023 davanti alla Noè Lucidi. Petali di plastica rossa e palloncini rossi scoppiati e ovviamente nessuno che pulisce. Tutta questa plastica con le piogge va nei tombini, poi nel Vezzola poco distante e poi nel mare



Ma ai ragazzi non insegnano a scuola educazione ambientale? O solo a chiacchiere? Ogni volta che vedo quei matrimoni o quelle cerimonie luttuose, in cui i giovani e meno giovani trepidano prima di lanciare in cielo palloncini colorati che poi inevitabilmente andranno a finire in qualche campagna o fiume o nel mare, o semplicemente nel canale di gronda di un tetto, capisco quanto sia distante la propaganda dalla realtà. La vogliamo fare finita con queste autentiche cafonate che in molte città del nord sono già proibite da tempo?



Poi non stigmatizziamo il vecchietto alla guida di una Panda che butta il mozzicone in terra.... fa meno danno dei nuovi arrivati



Cordiali saluti



