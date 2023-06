SUPERTIFOSO TERAMANO RISCHIA PROCESSO PESANTISSIMO PER GLI INSULTI, LE MINACCE E LE AGGRESSIONI A IACHINI

Rischia un processo pesantissimo, il super tifoso del Teramo che, più volte, anche nel corso di alcune ospitate televisive, si sarebbe espresso in maniera fortemente negativa nei confronti dell’ex presidente del Teramo, l’ingegner Franco Iachini. Il sostituto procuratore Silvia Scamurra ha infatti appena firmato l’avviso di conclusione delle indagini nei confronti dell’uomo, ipotizzando reati che, dopo l’udienza preliminare, potrebbero diventare capi di imputazione anche di una certa gravità.

Oltre alla classica diffamazione, infatti, la dottoressa Scamurra ha considerato esistenti gli estremi per la contestazione dei reati di minaccia e violenza, con l’aggravante della continuazione.

E non solo, visto che l’accusa contesta anche l’apologia di reato e l’istigazione a delinquere. In pratica, secondo la Procura, il comportamento del tifoso sarebbe stato tale da contribuire a creare quel clima di ostilità, che poi generó gli episodi di aggressione all’allora presidente della Teramo Calcio. Con le sue esternazioni televisive, nelle quali non risparmiava battute di grossolana fattura, il tifoso non avrebbe lesinato accuse al Presidente, anche con accenti che - secondo il magistrato - sarebbero andati ben oltre i limiti. Adesso, ovviamente, la richiesta di rinvio a giudizio dovrà essere discussa in udienza preliminare, all’esito della quale il tifoso potrà essere prosciolto da ogni accusa o mandato a processo.