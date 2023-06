ADDIO A SORBI, IL FONDATORE DELLA PROEL DI SANT'OMERO: AVEVA 68 ANNI

Fabrizio Sorbi, ingegnere marchigiano di origini, ideatore e fondatore di un’azienda leader nel suo settore, è scomparso a 68 anni.

Sorbi (presidente e amministratore delegato dell’azienda) ha creato all’inizio degli anni ’90, un’azienda di produzione e distribuzione di sistemi audio e lighting, strumenti e relativi accessori per il mondo della musica, dello spettacolo e degli eventi, nonché per il settore delle installazioni fisse.

Azienda leader in Italia ma da sempre proiettata nel mercato mondiale. Fabrizio Sorbi ha legato il suo nome anche al calcio cittadino, con la presidenza del Sant’Omero Palmense alla fine degli anni ’90.

Sotto la sua presidenza si ricorda una delle imprese epiche nella storia del Sant’Omero, la vittoria dello spareggio promozione a Morro D’Oro contro il Francavilla che valse il salto in Eccellenza.

“Una figura di grande carisma che mancherà a tutti”, il messaggio di cordoglio della società di calcio.

Tutta la società, a partire dal Presidente Pompizi, molto legato alla sua figura, si stringe intorno alla famiglia Sorbi ed esprime le piu sentite condoglianze”.

Il sindaco Andrea Luzii scrive: "A nome di tutta la comunità di Sant’Omero, desidero esprimere il mio più profondo cordoglio per la scomparsa dell’Ing. Fabrizio Sorbi.

Carismatico e visionario imprenditore fondò la Proel a Sant’Omero nel 1991 e l’ha portata a diventare un’azienda conosciuta in tutto il mondo.

Oltre 30 anni di innovazione che hanno reso Proel leader mondiale nel settore musicale.

Grazie all’illuminata guida di Fabrizio Sorbi la bandiera del made in Italy e di Sant’Omero è stata portata alta in tutto il mondo.

Uomo di spessore sociale, impegnato nel mondo dello sport cittadino con l’incarico di Presidente della Palmense per 4 anni con riconosciuti successi.

A nome mio e di tutta la comunità le condoglianze più sentite e la nostra vicinanza alla sua famiglia.

Con lui scompare una grande figura a cui Sant’Omero sarà sempre riconoscente".