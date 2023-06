INVESTITA MADRE CON BIMBO DI OTTO MESI IN BRACCIO, IL PADRE ASSISTE IMPOTENTE ALLA SCENA

Stava attraversando la strada, con il suo bimbo di soli otto mesi in braccio, quando è stata travolta da un'auto. Tutto è successo in un attimo, la donna è finita sull'asfalto, il bimbo è stato letteralmente sbalzato di qualche metro. Teatro dell'incidente, la trafficata via Roma di Alba Adriatica, nella serata di ieri. Adesso, madre e figlio sono in ospedale a Sant'Omero, la donna con un trauma cranico, mentre il bimbo è in prognosi riservata. Il primo a soccorrerli è stato il marito della donna, che ha assistito impotente alla drammatica scena e ha subito chiamato il 118. Sul posto, anche la volante della Polizia per gli accertamenti del caso e, soprattutto, per stabilire le modalità e comprendere perché il conducente dell'auto non sia riuscito ad evitare l'investimento.