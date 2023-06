AUTO FUORI STRADA, 57ENNE IN PROGNOSI RISERVATA

Tutte da chiarire le cause dell'incidente che, ieri notte, ha visto finire fuori strada l'auto guidata da un 57enne di Pineto. L'incidente si è verificato sulla provinciale per Atri, all'altezza del cimitero. L'uomo, soccorso prima da altri automobilisti di passaggio e poi dagli operatori del 118, è stato subito portato in ospedale, dove è giunto in codice tre. E' ricoverato e i medici per orta si sono riservati la prognosi.